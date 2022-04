Maslianico, la copertura del tetto si stacca per forti raffiche di vento

Due interventi dei vigili del fuoco della sede di via Valleggio: uno in serata intorno alle otto a Como e uno a mezzanotte e mezza a Maslianico.

A Como i vigili del fuoco sono intervenuti in via Conciliazione per un incendio a una canna fumaria. Le fiamme sono state prontamente spente senza creare alcuna conseguenza per gli abitanti dello stabile.

(sotto: intervento dei vigili alla canna fumaria a Como)

Verso mezzanotte e mezza i vigili del fuoco sono stati impegnati a Maslianico, in via XX settembre per la messa in sicurezza di un tetto che, a causa del vento forte, si è staccata la sua copertura. Si trattava di un edificio dismesso in attesa di ristrutturazione. Non si segnalano feriti. Una delle corsie della strada è stata chiusa al transito.