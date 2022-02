Incendio a Menaggio: in fiamme una villa abbandonata

Un incendio è divampato a Menaggio, località Loveno, nel pomeriggio del 24 febbraio 2022. I vigili del fuoco di Menaggio, Dongo e Temezzina sono intervenuti in forze per domare il rogo che ha interessato una vecchia villa abbandonata adibita un tempo a oratorio. Come si vede dai video realizzati dai pompieri erano presenti all'interno numerose sedute e persino un piccolo palcoscenico che veniva utilizzato per allestire piccoli spettacoli.

