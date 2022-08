Incendio nella notte tra viale Geno e via Torno a Como

Le fiamme hanno illuminato viale Geno a Como nel corso della notte tra il 4 e il 5 agosto 2022. Un incendio è divampato intorno alle ore 22 e in poco tempo si è propagato. Piante e sterpaglie sono andate a fuoco, ma non si segnalano feriti e nemmeno abitazioni coinvolte. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con sei squadre ma a causa della pendenza della riva tra viale Geno e via Torno le operazioni di spegnimento si sono rivelate difficoltose, tanto è vero che intorno alle 7 del mattino i pompieri stavano ancora operando in attesa dell'arrivo dell'elicottero per l'ultimazione delle operazioni di spegnimento.

Difficile stabilire le cause precise di un incendio di questo genere, tuttavia si ritiene che possa essere stato accidentale (forse un mozzicone di sigaretta buttato a terra ancora acceso). Di sicuro il periodo di siccità ha favorito il propagarsi del rogo. Per consentire le operazioni di spegnimento via Torno è stata chiusa per circa un'ora per poi essere riaperta a senso unico alternato.