Un incendio è divampato in un'abitazione di via Torriani a Como intorno alle ore 12.30 dell'8 maggio 2022. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che si sono propagate nella cucina di un'abitazione al civico 3. Nessuno è rimasto ferito ma l'appartamento è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile.