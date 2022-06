Como, incendio in centro storico a fianco all'ex Teatro Cressoni: il video

Incendio in via Diaz, in un appartamento situato nella palazzo a fianco all'ex teatro Cressoni. L'incendio è divampato poco dopo le ore 16.30 del 30 giugno 2022.

La causa del rogo forse è dpovuta a un corto circuito di un condizionatore d'aria. Sul posto i vigili del fuoco. L'incendio ha colpito l'abitazione all'ultimo piano. Ancora da quantificare i danni. una donna residente all'interno dell'appartamento andato a fuoco è stata evacuata e soccorsa in via precauzionale da un'ambulanza. le sue condizioni non destano preoccupazione.