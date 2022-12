Incendio nel vano ascensore: evacuato palazzo a Ponte Chiasso

Incendio in via Quasimodo a Como (quartiere di Ponte Chiasso) poco prima delle ore 13. Le fiamme hanno interessato il vano ascensore causando, però, fumo che si è presto diffuso per tutto l'edificio. Si tratta di un palazzo al civico 10. I vigili del fuoco sono stati impegnati nell'evacuazione dell'edificio e nello spegnimento del rogo. Al momento non si conosco le cause dell'incendio né tanto meno se ci siano danni tali da rendere inagibile la palazzina.