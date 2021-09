Incendio a Guanzate: tre auto bruciate nel box di una villetta

Nel cuore della notte è divampato un incendio nel box di una villetta di via Carrara a Guanzate. I soccorsi dei vigili del fuoco di Appiano Gentile, Lomazzo e Como sono giunti sul posto intorno alle 4 del mattino. Ormai le fiamme avevano completamente danneggiato le tre auto parcheggiate all'interno. Dopo avere spento il rogo i pompieri si sono messi al lavoro per capire la causa e la dinamica dell'incendio. Per ora non sono stati resi noti dettagli. Ad ogni modo non si sono segnalati feriti o intossicati.