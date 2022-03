Incendio a Rovello Porro: in fiamme il tetto di una villetta

Il tetto di una villetta di Rovello Porro è andato a fuoco nel pomeriggio del 2 marzo 2022. L'incendio è divampato intorno alle ore 15.30. Al momento in cui il rogo si è propagato bruciando la mansarda dell'abitazione, in casa non c'era nessuno, quindi si sono evitati feriti o intossicati. Sul posto si sono portate immediatamente squadre dei vigili del fuoco di Como, Saronno, Appiano Gentile e Lomazzo.

Le foto sono del nostro lettore Giorgio Zennaro.