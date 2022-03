Un incendio è divampato a Mariano Comense intorno alle 21.30 del 9 marzo 2022. Il tetto di un'abitazione di via San Rocco è andato in fiamme, probabilmente per un problema alla canna fumaria. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Sono intervenuti anche carabinierie e soccorritori del 118 ma sembra che non si siano registrati feriti o intossicati.