Incendio tetto a Erba: evacuata un'abitazione in località Buccinigo

I vigili del fuoco di Como ed Erba sono dovuti intervenire con tre squadre a Erba per spegnere un incendio divampato in un'abitazione. Il rogo, per la precisione, ha interessato il tetto di un apiccola palazzina residenziale situata in via Riazzolo, nella frazione di Buccinigo. L'ultimo piano della casa è stato temporaneamente evacuato. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. In tarda serata i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.