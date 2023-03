Incendio tetto a Peglio: una famiglia evacuata

Incendio a tetto a Peglio nella serata del 28 marzo 2023. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con quattro squadre dai distaccamenti di Dongo, Menaggio e Morbegno per domare le fiamme che hanno letteralmente devastato ca copertura di un'abitazione in via Ai Monti. La famiglia che occupava la casa è stata evacuata poiché l'abitazione è stata dichiarata completamente inagibile. Uno degli occupanti presenti in casa al momento del divampare del rogo è rimasto lievemente ferito a una mano nel tentativo di spegnere le prime fiamme.