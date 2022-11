Incendio tetto a Cantù: salvato un gatto che si era rifugiato nella cabina armadio

Un incendio divampato intorno alle ore 13 del 23 novembre 2022 a Cantù ha completamente distrutto il tetto di un'abitazione di via Monte Pennino. Il rogo è divampato probabilmente a causa di un problema alla canna fumaria. Sei squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio che ha distrutto circa 150 metri quadrati di tetto.

I pompieri hanno tratto in salvo il gatto della proprietaria che si era rifugiato in una cabina armadio per sfuggire alle fiamme e al fumo. L'animale sta bene. Anche tra gli occupanti non si segnalano feriti o intossicati ma due piani della casa sono stati dichiarati inagibili.