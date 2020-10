Incendio ad Appiano Gentile: in fiamme il tetto di una casa

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nel pomeriggio del 29 ottobre 2020 nello spegnimento di un incendio che ha riguardato il tetto di un'abitazione in via dello Sport ad Appiano Gentile. Il rogo hadanneggiato circa 200 metri quadrati della copertura della casa. Fumo scuro e denso è stato avvistato dai residenti della zona circostante, ma non si sono registrati né feriti né intossicati.

