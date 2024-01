Grande preoccupazione ad Albese con Cassano per un incendio divampato il 10 gennaio 2024 intorno alle ore 19.30 in via Vittorio Veneto. Il rogo ha letteralmente arso il tetto di una palazzina residenziale che per precauzione è stata evacuata. I vigili del fuoco sono accorsi con cinque squadre che hanno dovuto lavorare faticosamente per estinguere l'incendio. Non risultano feriti.