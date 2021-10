Misterioso incendio in una tessitura abbandonata di Villa Guardia

I vigili del fuoco di Appiano Gentile sono dovuti intervenire poco dopo le 12 del 1° ottobre 2021 in via Adda a Villa Guardia. I pompieri sono stati allertati per la presenza di un incendio divampato all'interno di un impianto di esalazione fumi di una tessitura dismessa. Dopo avere spento il rogo con l'ausilio di una termocamera i vigili del fuoco hanno appurato che non vi era la presenza di ulteriori incendi. Resta da capire a che cosa sia dovuto l'incendio divampato nella conduttura dell'impianto di esalazione fumi. Sul posto non sono state trovate persone, per questo motivo i carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.