Allarme incendio a Lomazzo intorno alle ore 16 del 4 febbraio 2024. Tre mezzi dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo sono dovuti intervenire in via Monte Bianco per un incendio divampato in un'abitazione. Secondo quanto ricostruito il rogo sarebbe scaturito da un televisore. Le fiamme sono state sprigionate dall'elettrodomestico. Nessuno è rimasto ferito.