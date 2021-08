Incendio alla stazione San Giovanni di Como: sospesa la circolazione dei treni

Guasto ai trasformatori e quadro elettrico per la segnalazione dei convogli

Incendio alla stazione di San Giovanni a Como all'alba del 22 agosto 2021. I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire intorno alle 5.30 per spegnere un principio di rogo divampato dai trasformatori e dal relativo quadro elettrico che serve per la circolazione e la segnaletica dei convogli ferroviari. Non si segnalano feriti, ma il danno ha reso necessario sospendere la circolazione dei treni a tempo indeterminato con deviazione del traffico ferroviario su altre stazioni.