Incendio alla Ipae Progarden di Merone: a fuoco una mega cisterna di polipropilene

Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Como, Erba e Cantù chiamati a intervenire a Merone per un incendio alla ditta Ipae Progarden, in via Gallerane. L'incendio ha riguardato una grossa cisterna in cemento alta circa 30 metri, adibita allo stoccaggio di granuli di polipropilene. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i pompieri per circa 8 ore, dalle 19 alle 3 del mattino. Si è trattato di un intervento particolarmente delicato e impegnativo a causa anche del surriscaldamento della struttura cementizia e all'altezza del silo. Non si sono registrati feriti. Sono in corso gli approfondimenti per capire le cause dell'incendio.