Grandate, pentolino dimenticato sul fuoco: incendio in casa di riposo

Incendio in una unità immobiliare di una RSA di via Como a Grandate poco dopo le ore 18 del 20 agosto 2021. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estinguere un principio di rogo divampato all'interno di una residenza della RSA di via Como. Le fiamme sembra siano divampate da un pentolino e dalla cappa della cucina. L'unico occupante della casa è stato trasferito in un'altra unità abitativa. Sul posto oltre al 118 anche il sindaco di Grandate.l