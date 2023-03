Incendio a Rovellasca: fiamme vicino alla Gabel

Incendio a Rovellasca nella serata del 28 marzo 2023. Un rogo è divampato in via XX Settembre in un magazzino situato nelle immediate vicinanze della ditta Gabel. Le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco facevano temere che si trattasse proprio della nota azienda tessile. In realtà è andato a fuoco un vicino magazzino utilizzato per il deposito di attrezzi. Quattro squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo, Cantù e Como sono intervenute per domare l'incendio. Nessun ferito.