Incendio in una casa a Pusiano

Un incendio è divampato nella mattina del 12 luglio 2022 a Pusiano. I vigili del fuoco del comando di Como sono dovuti intervenire intorno alle ore 7 in via Martinelli. Dalle finestre di un'abitazione posta al primo piano di una palazzina uscivano dense colonne di fumo scuro. le cause dell'incendio non sono state rese note. Le operazioni di spegnimento sono continuate per un paio d'ore. La casa è stata evacuata in tempo e nessuna persona è rimasta ferita.