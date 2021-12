Incendio a Plesio: casa in fiamme

Grosso incendio a Plesio dove il tetto di un'abitazione nella zona pedonale del centro antico è andato a fuoco. Il rogo è divampato poco dopo le ore 10 e una colonna di fumo denso si è alzata e si è poi propagata tanto che in paese è scattato l'allarme con invito ai residenti di non uscire all'aperto. Nel frattempo i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Al momento non è noto se ci siano feriti o intossicati.