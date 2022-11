Allarme incendio in una pizzeria di Arosio: evacuato l'appartamento al piano di sopra

Un principio di incendio in una pizzeria di via Caio Plinio ad Arosio ha fatto scattare l'allarme e il conseguente intervento dei vigili del fuoco. Intorno alle 7.30 del mattino i pompieri sono intervenuti per evitare la propagazione del rogo. I fumi si sono diffusi presto nello stabile interessando anche l'appartamento posto al piano sopra l'attività commerciale. L'abitazione è stata quindi completamente evacuata. Al suo interno erano rimaste bloccate due persone che non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco.