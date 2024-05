Incendio a un quadro elettrico dell'ospedale Valduce di Como

Questa mattina, alle 7.45, si è verificato un incendio di un quadro elettrico presso l'ospedale Valduce di Como, situato in via Santo Garovaglio. L'incidente ha coinvolto un locale tecnico container adibito a locale compressore aria medicale.

Immediatamente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza della zona. La valutazione dei danni è ancora in corso si cercano soluzioni per il ripristino della funzionalità degli impianti interessati. Al momento, non sono segnalati feriti o danni alle persone, ma l'incendio ha richiesto un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi.