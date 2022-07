Incendio all'interno dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù

Oggi 15 luglio intorno alle ore 13.30 tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute urgentemente all'ospedale Sant'Antonio Abate a Cantù in via Domea. Si pensa che le fiamme siano state generate da un apparecchio elettronico (climatizzatore). Il calore della combustione ha danneggiato alcune sale interne tra cui quella per la riabilitazione, uno spazio di circa 30 metri quadrati al secondo piano dell'edificio P. Non si segnalano feriti e sono in atto le operazioni di verifica e messa in sicurezza della porzione di poliambulatorio interessata dall'evento.