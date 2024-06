Incendio a Novedrate: capannone in fiamme

Intorno alle 14 di oggi, 10 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti in via Cimnago a Novedrate per spegnere un incendio divampato in un capannone adibito a magazzino di vestiario. L'incendio ha interessato una superficie di circa 250 metri quadrati. Grazie alla rapidità e all'efficacia dell'intervento dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state completate senza che si registrassero feriti. Al momento, la situazione è sotto controllo e non si segnalano ulteriori danni o rischi per la sicurezza pubblica. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e sono in corso le indagini per determinare l'origine delle fiamme.