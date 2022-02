Incendiata moto in via Anzani nella notte: danneggiato un bar

Si è trattato verosimilmente di un incendio doloso, quello divampato nella notte in via Anzani a Como. Una moto sarebbe stata data alle fiamme poco dopo l'una di notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della vicina sede centrale di vai Valleggio, ma quando l'incendio è stato spento ormai le fiamme non avevano solo distrutto completamente la moto, ma avevano danneggiato anche parte della facciata del palazzo sotto il cui portico è stata incendiata la moto. A subire pesanti danni è stato anche il bar Baby Caffè davanti alla cui vetrina è divampato il rogo.