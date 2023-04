Incendio a Montano Lucino: a fuoco 5mila metri quadrati di sterpaglie

Incendio a Montano Lucino nella serata del 19 aprile 2023. Un vasto rogo è divampato e si è propagato in un'area ricoperta da sterpaglie in prossimità di via Scimee. L'incendio ha interessato circa 5mila metri quadrati di terreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle ore 21 con squadre da Como e Cantù e i volontari dell'Antincendio boschivo. Il forte odore di bruciato ha destato preoccupazione tra i residenti della zona ma l'incendio non ha comunque messo in pericolo le abitazioni né ha causato feriti.