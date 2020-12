Incendio nella notte a Erba: fiamme nel locale Blind Pig

Incendio nella notte sul confine tra Erba e Merone. I vigili del fuoco di Como ed Erba sono dovuti intervenire con sei mezzi per domare il rogo divampato nel locale Th Blind Pig di via Milano 24 intorno alle ore 23.30 del 21 dicembre 2020. I pompieri sono stati a lungo impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per il momento non sono state ancora chiarite le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.