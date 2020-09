La lavastoviglie prende fuoco: paura per una famiglia ad Albese con Cassano

E' stato forse un corto circuito la causa dell'incendio divampato da una lavastoviglie in un appartamento di via Europa ad Albese con Cassano. L'episodio risale intorno alle 21.20 della sera del 9 settembre 2020. I vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Erba sono intervenuti immediatamente riuscendo ad arginare il rogo e impedendo che si propagasse all'intera abitazione. Le persone della famiglia presente in casa al momento dell'incendio risultano tutte illese.

