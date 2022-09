Incendio in banca a Lurate Caccivio

Intorno alle ore 11.10 di questa mattina, 16 settembre, i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati un incendio scoppiato nel locale server della Cassa rurale di Lurate Caccivio in via Garibaldi. Giunti in posto hanno potuto constatare che i fumi provenivano da alcune anomalie alle batterie. I locali sono stati messi in sicurezza e non sono stati segnalati feriti.