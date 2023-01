Como, incendio nell'hotel abbandonato Petit Chateau

Intervento dei vigili del fuoco di Como per domare un incendio divampato in una vecchia struttura abbandonata in centro città. Le fiamme sono divampate all'interno del noto ex hotel Petit Chateau di viale Innocenzo XI intorno alle ore 17.30 del 18 gennaio 2023. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La prima ipotesi è che la causa sia stata un fuoco acceso da qualche disperato che ha trovato riparo nel vecchio albergo abbandonato, forse per scaldarsi o per cucinare. Al momento non si sa se ci siano feriti o intossicati e se le forze dell'ordine abbiano individuato e fermato i presunti responsabili.