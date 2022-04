Nella serata del 19 aprile 2022 due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono dovuti intervenire in un'area verde di Guanzate. In un prato nelle vicinanze di via 25 Aprile hanno preso fuoco i cumuli costituiti da scarti di potatura. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti. I pompieri hanno estinto il rogo senza trppa difficoltà. Non si segnalano feriti.