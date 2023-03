Incendio in una ditta di Brenna

Un incendio è divampato a Brenna poco prima delle ore 13 del 15 marzo 2023. Quattro squadre dei vigili del fuoco di Como, Erba e Cantù sono dovute intervenire per domare le fiamme divampate in un forno verniciatura della ditta Casati, in via Cervina. Non si sono registrati feriti o intossicati ma l'incendio ha impegnato non poco i pompieri nelle operazioni di spegnimento e di smaltimento dei fumi e del calore. Sul posto una squadra del 118 per prevenzione e i carabinieri.