Incendio nella serata di ieri - 28 agosto 2022 - nella ex fabbrica Parmalat di via Monte Rotondo a Lurate Caccivio. Due squadre dei vigili del fuoco di Appiano Gentile sono intervenute per domare il rogo. Secondo quanto ricostruito dai pompieri a prendere fuoco sarebbero stati alcuni materassi e masserizie presenti nella vecchia fabbrica. Non si segnalano feriti.