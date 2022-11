Erba, allarme incendio: evacuato il centro commerciale I Laghi

Fumo e fiamme nel centro commerciale di Erba denominato I Laghi. Nel primissimo pomeriggio del 20 novembre 2022 è scattato l'allarme a causa di un principio di incendio a un forno. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile. Per precauzione è l'intero centro commerciale è stato evacuato per evitare possibili inalazioni di fumi. Non si segnalano feriti o intossicati.