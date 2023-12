Incendio in un'abitazione a Erba: soccorsa un'anziana trovata senza sensi

Incendio nel tardo pomeriggio del 15 dicembre a Erba. Le fiamme sono divampate in un'abitazione di via Belgioioso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso all'interno dell'appartamento una donna di 84 anni trovata priva di sensi. La pensionata è stata affidata immediatamente alle cure del personale del 118. Il rogo è stato spento ma in serata erano ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio.