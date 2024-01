Incendio doloso alla sala slot di Olgiate Comasco

L'allarme per l'incendio è scattato la sera del 2 gennaio 2024 intorno alle 21.30. La sala slot che stava andando a fuoco a Olgiate Comasco in via Lomazzo è stata raggiunta dai vigili del fuoco che hanno segnalato l'episodio ai carabinieri che ora indagano. Il rogo sembrerebbe di origine dolosa. Non risultano feriti in quanto il locale non era ancora aperto ma in fase di allestimento. Secondo le prime informazioni chi ha generato l'incendio sarebbe entrato dal retro. Sono stati sentiti sia il gestore della sala slot di origine cinese che il proprietario delle mura. Le fiamme hanno provocato diversi danni ai monitor e all'interno del locale.