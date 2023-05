Incendio alla ditta Riva di Cantù: a fuoco scarti di legname

Allarme incendio alla ditta Riva 1920 di Cantù. Nel pomeriggio del 22 maggio 2023 un rogo è divampato in un silos contenente scarti di legname. I vigili del fuoco di Como e Cantù sono riusciti in breve tempo a spegnere l'incendio. Non risultano feriti o intossicati. Con ogni probabilità la causa dell'incendio è stata accidentale, ma sulla dinamica sono in corso gli approfondimenti dei vigili del fuoco.