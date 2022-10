Intervento dei vigili del fuoco a Erba intorno alle ore 12.30 del 22 ottobre 2022 per un incendio divampato alla ditta Porro Metalli di via Pontida. Cinque le squadre di pompieri che sono dovute intervenire per domare il rogo. Le operazioni spegnimento e di messa in sicurezza erano ancora in corso nel primo pomeriggio. Non si segnalano feriti o intossicati. Ancora da chiarire la causa dell'incendio.