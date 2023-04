Incendio in una ditta di Cantù: in fiamme anche due furgoni

Incendio nella notte in via Domea a Cantù. Il rogo è divampato intorno alle 3 di notte all'interno della ditta Casati. Ad andare a fuoco sarebbe stato un silos dedicato al contenimento di scarti di legname. Le fiamme si sarebbero poi propagate coin volgendo anche due furgoni. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Como e Cantù. Non si segnalano feriti. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica esatta dell'incendio.