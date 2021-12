Incendio a Cucciago: soccorso in casa uomo privo di sensi

Incendio in un'abitazione di via Leopardi a Cucciago nella prima mattina del 30 dicembre 2021. I vigili del fuoco sono accorsi con tre squadre di Como e Cantù per spegnere un rogo divampato in una villetta. Una volta entrati i pompieri hanno spento le fiamme che stavano ardendo gli arredi della cucina. A terra in bagno è stato trovato un uomo privo di sensi che è stato immediatamente portato fuori e affidato al personale del 118 che ha provveduto ad effettuare le manovre di rianimazione.