Incendio in Val d'Intelvi: tetto in fiamme

Poco prima dell'alba i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con numerosi uomini e mezzi in un'abitazione di Alta Valle Intelvi. Il tetto della casa, situata nel Pian delle Noci, era quasi completamente avvolto dalle fiamme. In attesa dei soccorsi tutti gli occupanti dell'abitazione sono riusciti a uscire illesi. Non si sono registrati né feriti né intossicati.

Con squadre del distaccamento di Centro Valle Intelvi, Menaggio, Como, Dongo e Cantù i pompieri sono riusciti a limitare il rogo al tetto e ad estinguerlo prima che causasse danni ben peggiori alla struttura. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio.