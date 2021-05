Incendio nella caverna dell'impianto di depurazione: intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione nella caverna dove ha sede l'impianto di potabilizzazione di Acsm/Le Reti, in via Castel Baradello. I pompieri sono dovuti intervenire nella tarda mattinata del 4 maggio 2021 a causa della presenza di fumo e fiamme causate da un prinicipio di incendio scaturito per un guasto a un quadro elettrico. Le squadre dei vigili del fuoco di via Valleggio hanno prontamente liberato i locali dal fumo e messo in sicurezza la struttura. Non risultano feriti o intossicati. Sul posto sono poi intervenuti i tecnici Enel per valutare le cause esatte e i danni provocati dall'incendio. Il servizio di potabilizzazione non dovrebbe avere accusato interruzioni.