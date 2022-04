Mobilitazione dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 12 aprile per un incendio a Montano Lucino. Il rogo è divampato in un cassone container pieno di rifiuti di carta situato in via Ratti. I pompieri hanno spento velocemente le fiamme. Sono state avviate le indagini per capire la dinamica e la causa dell'innesco. Nessuna persona è rimasta ferita.