Incendio a Mariano Comense: in fiamme un cassone

Quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo divampato in un'azienda agricola

Via per Novedrate

Mobilitazione dei vigili del fuoco nella tarda serata di venerdì 18 giugno 2021 a Mariano Comense. Ben 4 squadre dei pompieri di Lomazzo, Cantù, Lazzate e Seregno sono intervenute nella proprietà di un'azienda agricola situata in via per Novedrate per domare un rogo che ha distrutto un cassone che conteneva materiali vari. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio. Non si sono registrate persone ferite o intossicate.