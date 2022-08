Incendio nella notte a Capiago Intimiano: distrutto il tetto di un'abitazione

Incendio nella notte a Capiago Intimiano. Il tetto di un'abitazione in via Chigollo è andato a fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto sono dovute intervenire ben sei squadre dei vigili del fuoco di Como, Erba e Cantù. Non si segnalano feriti ma l'abitazione al momento non è agibile. Si attende il completamento delle verifiche strutturali e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il rogo è divampato intorno alle ore 3.30 del mattino del 23 agosto 2022.