Grosso incendio al capannone di Agricarni a Turate: alta colonna di fumo nero

Grosso incendio oggi domenica 5 marzo a Turate nel capannone dell'azienda Agricarni in via Como, a lato della strada provinciale 29. Sul posto sono intervenute dalle 8.25 quattro squadre dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Presente anche un'ambulanza della Croce Rossa. Potrebbe essere rimasta coinvolta una persona ma al momento non si conoscono ancora i dettagli e le dinamiche del terribile incendio segnalato su Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) come codice rosso. In aggiornamento.