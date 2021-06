Incendio a Cantù: mobilitazione in una ditta di via Cattaneo

Mobilitazione dei vigili del fuoco in via Cesare Cattaneo a Cantù. All'esterno di un'azienda che effettua laccature per elementi di arredo è divampato un incendio nella prima mattina del 14 giugno 2021. Il materiale contenuto in un silos nelle immediate adiacenze della ditta è andato a fuoco. I pompieri sono intervenuti con quattro squadre per estinguere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore.