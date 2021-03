Incendio nelle cantine del Golf Club di Monticello

Poco dopo le 4 della notte del 5 marzo 2021 i vigili del fuoco di Appiano Gentile e Cantù sono accorsi in via Volta a Cassina Rizzardi. Nelle cantine della "club house" del Golf di Monticello è divampato un incendio spirgionato da alcuni impianti elettrici. Il rogo, che poteva essere ben più dannoso, è stato fermato e spento in tempo dai pompieri. Non si sono registrati né feriti né intossicati.